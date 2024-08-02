Маршруты сразу девяти автобусов изменили в Астане
Сегодня, 09:18
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Сегодня, 09:18Сегодня, 09:18
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Несколько автобусов временно изменили схему движения в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на оператора транспортной системы CTS.
"В связи с проведением ремонтных работ изменились схемы движения маршрутов №№ 18, 37, 40, 42, 43, 51, 53, 84, 201", - говорится в сообщении.
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