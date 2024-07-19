  • 19 Июля, 10:01
  • BAIGENEWS

Маршруты сразу четырёх автобусов изменили в Астане

Сегодня, 08:54
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Маршруты сразу четырёх автобусов изменили в Астане Сегодня, 08:54
Сегодня, 08:54
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Несколько автобусов временно изменили схему движения в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на оператора транспортной системы CTS.

"В связи с проведением ремонтных работ изменились схемы движения маршрутов №№ 10, 11, 18, 37, 42", - говорится в сообщении.

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