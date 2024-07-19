Маршруты сразу четырёх автобусов изменили в Астане

Несколько автобусов временно изменили схему движения в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на оператора транспортной системы CTS.

"В связи с проведением ремонтных работ изменились схемы движения маршрутов №№ 10, 11, 18, 37, 42", - говорится в сообщении.