Маршруты сразу четырёх автобусов изменили в Астане
Сегодня, 08:54
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Сегодня, 08:54Сегодня, 08:54
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Несколько автобусов временно изменили схему движения в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на оператора транспортной системы CTS.
"В связи с проведением ремонтных работ изменились схемы движения маршрутов №№ 10, 11, 18, 37, 42", - говорится в сообщении.
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