Маршруты сразу 14 автобусов изменят в Астане

Несколько автобусов временно изменят схему движения в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на оператора транспортной системы CTS.

"С 16 августа 00:00 часов (в ночь с 15-го на 16-е) по 19 августа 06:00 часов временно меняются схемы маршрутов №№ 12, 15, 15А, 19, 21, 32, 35, 43, 46, 50, 55А, 55Б, 61, 70. Изменение связано с перекрытием движения по пр-ту Мангилик ел в обоих направлениях на пересечении с ул. Сыганак, в связи с работами по строительству LRT", - говорится в сообщении.