Маршруты нескольких автобусов изменили в Астане
Сегодня, 08:40
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 08:40Сегодня, 08:40
78
Несколько автобусов изменили схему движения в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на оператора транспортной системы CTS.
"До завершения ремонтных работ временно изменены схемы движения маршрутов №№ 27, 63", - говорится в сообщении.
Самое читаемое
- Дожди с грозами и потепление: синоптики рассказали о погоде в Казахстане
- Во власти непогоды: штормовое предупреждение вновь объявлено в Казахстане
- Qarmet сделало заявление касательно смерти рабочих в Темиртау
- Куклы в казахских костюмах пользуются популярностью в России
- Команда Telegram впервые прокомментировала задержание Дурова