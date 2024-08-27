  • 27 Августа, 09:09
  • BAIGENEWS

Маршруты нескольких автобусов изменили в Астане

Сегодня, 08:40
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Маршруты нескольких автобусов изменили в Астане Сегодня, 08:40
Сегодня, 08:40
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Несколько автобусов изменили схему движения в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на оператора транспортной системы CTS.

"До завершения ремонтных работ временно изменены схемы движения маршрутов №№ 27, 63",  - говорится в сообщении.

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