Маршруты нескольких автобусов изменили в Астане
Сегодня, 11:19
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Сегодня, 11:19Сегодня, 11:19
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Несколько автобусов изменили схему движения в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на оператора транспортной системы CTS.
"Изменилась схема движения маршрутов №№ 6, 16, 37, 39, 42", - говорится в сообщении.
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