  • 6 Сентября, 12:41
  • BAIGENEWS

Маршруты нескольких автобусов изменили в Астане

Сегодня, 11:19
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Маршруты нескольких автобусов изменили в Астане Сегодня, 11:19
Сегодня, 11:19
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Несколько автобусов изменили схему движения в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на оператора транспортной системы CTS.

"Изменилась схема движения маршрутов №№ 6, 16, 37, 39, 42", - говорится в сообщении.

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