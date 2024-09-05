  • 5 Сентября, 10:39
  • BAIGENEWS

Маршруты нескольких автобусов изменили в Астане

Сегодня, 10:13
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Маршруты нескольких автобусов изменили в Астане Сегодня, 10:13
Сегодня, 10:13
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Несколько автобусов изменили схему движения в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на оператора транспортной системы CTS.

"Изменилась схема движения маршрутов №№ 306, 326", - говорится в сообщении.

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