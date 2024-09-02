Маршруты нескольких автобусов изменили в Астане
Сегодня, 10:54
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 10:54Сегодня, 10:54
114
Несколько автобусов изменили схему движения в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на оператора транспортной системы CTS.
"Временно изменены схемы движения маршрутов №№ 10, 54", - говорится в сообщении.
Самое читаемое
- Школа имени легендарной Бибигуль Тулегеновой открылась в Астане: на открытие приехал Димаш
- Дело Бишимбаева: Верховный суд рассмотрит жалобу Байжанова
- Снег, заморозки, туман – какой будет погода в сентябре
- Жёстким нокаутом закончился исторический бой Садриддина Ахмедова в США
- Роман Скляр побывал на линейке в новой комфортной школе в Астане