Маршруты нескольких автобусов изменят в Астане

В столице перекроют проезд к остановкам "ЖК Miami", "ЖК Шыгыс", "БЦ Мечта" и "ЖК Кулагер" по улице Сыганак, передаёт BaigeNews.



В прес-службе столичной транспортной компании CTS сообщили, что маршруты № 17, № 29, № 29А, № 42, № 44, № 49, № 56, № 61, № 63 и № 202 временно не будут принимать и высаживать пассажиров на этих остановочных пунктах.