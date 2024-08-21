Маршруты нескольких автобусов изменили в Астане
Сегодня, 10:58
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Сегодня, 10:58Сегодня, 10:58
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Несколько автобусов изменили схему движения в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на оператора транспортной системы CTS.
"Изменилась схема движения маршрутов №№ 47, 54", - говорится в сообщении.
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