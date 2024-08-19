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  • BAIGENEWS

Маршруты двух автобусов изменили в Астане

Сегодня, 09:28
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Маршруты двух автобусов изменили в Астане Сегодня, 09:28
Сегодня, 09:28
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Несколько автобусов изменили схему движения в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на оператора транспортной системы CTS.

"Изменилась схема движения маршрутов №№ 18, 37", - говорится в сообщении.

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