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Маршруты двух автобусов изменят в Астане

Вчера, 09:59
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Маршруты двух автобусов изменят в Астане Вчера, 09:59
Вчера, 09:59
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Несколько автобусов изменили схему движения в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на оператора транспортной системы CTS.

"Изменилась схема движения маршрутов №№ 313, 318.", - говорится в сообщении.

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