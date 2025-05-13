Маршруты девяти автобусов изменили в Астане
Пассажирам рекомендуется заранее ознакомиться с новыми маршрутами.
Сегодня, 14:49
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Сегодня, 14:49Сегодня, 14:49
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Жителей и гостей Астаны ждут временные изменения в работе общественного транспорта - будет скорректирована схема движения сразу нескольких автобусных маршрутов, передаёт BaigeNews.kz. Изменения коснутся маршрутов №№ 8, 9, 13, 55А, 55Б, 22, 22А, 40, 72.
Пассажирам рекомендуется заранее ознакомиться с новыми маршрутами, чтобы избежать неудобств при планировании поездок. Обновлённые схемы движения доступны на официальных ресурсах CTS и в мобильных приложениях для пассажиров.
Ранее мы сообщали, что в Астане водитель автобуса сбил девочку на пешеходном переходе.
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