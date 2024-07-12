Маршруты четырёх автобусов изменили в Астане
Сегодня, 09:13
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 09:13Сегодня, 09:13
55Фото: baigenews.kz
В Астане временно изменили схемы движения сразу четыре автобуса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Городской центр мониторинга и оперативного реагирования акимата Астаны.
"До завершения ремонтных работ, временно изменены схемы движения маршрутов №№ 32, 37, 45, 52. Просим заранее планировать свой маршрут", - сообщили в ТОО "City Transportation Systems".
С измененной схемой движения можете ознакомиться на картинке.
Самое читаемое
- Сотни собравшихся за рубеж абитуриентов считают себя обманутыми в Казахстане
- Работодатель повесил на сотрудников кредиты на 22 млн тенге в Семее
- Сборная Англии вырвала у Нидерландов путёвку в финал Евро-2024
- Актера Алека Болдуина судят за убийство в США
- Мужчина избивал и насиловал внучку в течение года