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Маршруты четырёх автобусов изменили в Астане

Сегодня, 09:13
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 09:13
Сегодня, 09:13
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Фото: baigenews.kz

В Астане временно изменили схемы движения сразу четыре автобуса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Городской центр мониторинга и оперативного реагирования акимата Астаны.

"До завершения ремонтных работ, временно изменены схемы движения маршрутов №№ 32, 37, 45, 52. Просим заранее планировать свой маршрут", - сообщили в ТОО "City Transportation Systems".

С измененной схемой движения можете ознакомиться на картинке.

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