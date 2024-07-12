Маршруты четырёх автобусов изменили в Астане

В Астане временно изменили схемы движения сразу четыре автобуса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Городской центр мониторинга и оперативного реагирования акимата Астаны.

"До завершения ремонтных работ, временно изменены схемы движения маршрутов №№ 32, 37, 45, 52. Просим заранее планировать свой маршрут", - сообщили в ТОО "City Transportation Systems".

С измененной схемой движения можете ознакомиться на картинке.