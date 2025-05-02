Жителей и гостей Астаны ждут временные изменения в работе общественного транспорта - с 3 по 7 мая будет скорректирована схема движения сразу нескольких автобусных маршрутов, передаёт BaigeNews.kz. Изменения коснутся маршрутов №№ 3, 4, 4А, 14, 15, 15А, 19, 21, 29, 29А, 30, 32, 40, 43, 47, 50, 51, 55А, 55Б, 56, 57, 58, 61, 62, 66, 84, 121, 502 и 504.

Пассажирам рекомендуется заранее ознакомиться с новыми маршрутами, чтобы избежать неудобств при планировании поездок. Обновлённые схемы движения доступны на официальных ресурсах CTS и в мобильных приложениях для пассажиров.

Ранее мы сообщали, что в Астане водитель автобуса сбил девочку на пешеходном переходе.