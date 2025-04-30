Жителей и гостей столицы ожидают временные изменения в работе общественного транспорта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу городского транспортного оператора CTS. Так, сразу 23 автобусных маршрута изменят схемы движения.

Временные коррективы коснутся следующих маршрутов: № 5, 5А, 8, 9, 11, 13, 14, 18, 22, 22А, 23, 28, 31, 33, 40, 48, 55А, 60, 72, 73 и 505.

Пассажирам рекомендуется заранее ознакомиться с новыми маршрутами, чтобы избежать неудобств при планировании поездок. Обновлённые схемы движения доступны на официальных ресурсах CTS и в мобильных приложениях для пассажиров.

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