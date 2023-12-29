Маршрут новогоднего забега изменили в Астане

Маршрут новогоднего массового забега, который пройдёт в столице 31 декабря, немного изменили, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Астаны.

Участники ночного массового забега, который пройдёт в Астане в новогоднюю ночь, планируют преодолеть в 2024 метра.

Соревнования стартуют в 21:00 часов 31 декабря у Ботанического сада (со стороны улицы Акмешит) и завершатся у главной елки на ЭКСПО.

Отмечается, что нагрудные номерки будут выдаваться с 20:00 часов 31 декабря на месте проведения забега. Их получит первая тысяча участников.

Перед забегом будет разминка с фитнес тренером, различные программы. Среди всех участников разыграют призы в новогодней лотерее. Первая тысяча участников будет награждена медалями за участие.

В забеге приглашают участвовать всех желающих. По завершению спортивной части на территории главной елки состоится концертная программа, лотерея и награждение участников.

В акимате также предупредили, что в ходе проведения забега будет частично перекрыт проспект Улы Дала от пересечения с Акмешит с 20:40 до 21.30 часов по указанному маршруту на карте.