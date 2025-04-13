Тысячи сторонников оппозиционной партии "Право и справедливость" (PiS) прошли патриотическим маршем по улицам Варшавы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на DW.

Мероприятие, посвящённое 1000-летию коронации первого польского короля Болеслава I Храброго, стало не только символичным актом исторической памяти, но и отправной точкой президентской кампании. В шествии участвовал кандидат от PiS Кароль Навроцкий, которого партия выдвинула на предстоящие президентские выборы 18 мая. Второй тур, если потребуется, назначен на 1 июня.

По словам организаторов, в марше приняли участие около 100 тысяч человек, однако городская администрация оценила число участников в 20 тысяч. Участники акции несли польские флаги и плакаты в поддержку Навроцкого, который обратился к собравшимся с жёстким заявлением: "Мы не можем смириться, что у нас отнимают свободу, что отказываются от нашего суверенитета".

Навроцкий — известный евроскептик, и его политическая позиция находит отклик среди части польского общества, обеспокоенного влиянием Брюсселя. Однако, по последним опросам, он пока занимает второе место в гонке. Лидирует мэр Варшавы Рафал Тшасковский, кандидат от проевропейской партии "Гражданская платформа", возглавляемой нынешним премьер-министром Дональдом Туском.

Действующий президент Анджей Дуда, близкий к PiS, завершает второй срок и не сможет участвовать в выборах.