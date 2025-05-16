В Туркестанской области нашествие саранчи. Фермеры просят чиновников срочно спасти их посевы. Вредитель пожирает гектары бахчевых буквально на глазах. Дехкане Шардаринского района жалуются, что приложили максимум усилий для борьбы с опасными насекомыми. Но все напрасно, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Сапаргали Койайдаров показал журналистам арбузы, которые посадил два месяца назад. Мужчина говорит, каждый гектар обошёлся ему в два миллиона тенге. Но похоже, шансов вырасти и созреть у бахчевых не много. Под ногами земля буквально шевелится. Саранча налетает тучами и сжирает всё на своем пути.

"За день я обрабатываю по 4-5 гектаров. Но нам нужна помощь с воздуха, нужно самолётами обрабатывать. А пока химикаты не дают никакого эффекта. Через час-два вся саранча снова оживает и летит дальше. Ничто её не берёт", - рассказал аграрий.

Крестьяне говорят, что борьба с саранчой в этом году в Шардаринском районе была активной. Властям помогали и сами фермеры. Но стада вредителей снова и снова летят из соседних районов.

"Вот соседний Келесский район. Мы с коллегами общались, они говорят, что у них обрабатывали, но работа шла вяло. Сейчас уже ничего не делается там. Эта саранча к нам и летит, потому что в окрестностях нашего района ничего не обрабатывается", - сообщил фермер Ырысбек Тузелов.

В Управлении сельского хозяйства региона говорят, химикаты распылили уже на 372 тысячах гектаров. Работы по уничтожению вредителя, по словам чиновников, завершены на 95%.

"В целом по области в мероприятиях по борьбе с саранчовыми привлечено 909 единиц различной техники. Это опрыскиватели колесные, навесные на колёсах, трактора, 277 единиц наземных опрыскивателей, 4 самолета и 8 дронов", - заявил специалист Управления сельского хозяйства Туркестанской области Абдибай Мустафаев.

Область сейчас переживает налёт самой опасной, марокканской, саранчи. После неё от растений остаются лишь стебельки. Фермеры просят усилить борьбу с крылатым вредителем, иначе он уничтожит ещё не тронутые поля за считанные дни.