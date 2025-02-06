  • 6 Февраля, 15:34
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Мармелад с наркотиками прислали алматинцу из США

Возбуждено уголовное дело.

Сегодня, 14:39
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piratmarmelad.ru Сегодня, 14:39
Сегодня, 14:39
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Фото: piratmarmelad.ru

В Алматы полицейские перехватили наркосодержащую посылку из-за рубежа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Преступная бандероль выявлена усилиями сотрудников полиции, департамента государственных доходов и службы безопасности почты.

Посылка была адресована 30-летнему местному жителю. Из США ему отправили упаковки с марихуаной и наркосодержащим мармеладом. При проведении обыска по месту проживания подозреваемого изъято 27 свертков с растительным веществом зеленого цвета со специфическим запахом. Назначена судебно-химическая экспертиза. 

В ходе оперативных мероприятий будут установлены каналы поставки наркотиков в Алматы, а также цель, с которой подозреваемый получил эту преступную посылку. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

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