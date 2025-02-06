В Алматы полицейские перехватили наркосодержащую посылку из-за рубежа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Преступная бандероль выявлена усилиями сотрудников полиции, департамента государственных доходов и службы безопасности почты.

Посылка была адресована 30-летнему местному жителю. Из США ему отправили упаковки с марихуаной и наркосодержащим мармеладом. При проведении обыска по месту проживания подозреваемого изъято 27 свертков с растительным веществом зеленого цвета со специфическим запахом. Назначена судебно-химическая экспертиза.

В ходе оперативных мероприятий будут установлены каналы поставки наркотиков в Алматы, а также цель, с которой подозреваемый получил эту преступную посылку. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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