Марку в честь Бибигуль Тулегеновой выпустили в Казахстане
Сегодня, 21:04
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Сегодня, 21:04Сегодня, 21:04
46Фото: Казпочта
"Казпочта" ввела в обращение почтовые марки серии "Памятные и юбилейные даты" на темы "150 лет Всемирному почтовому союзу" и "150 лет Всемирному почтовому союзу. Бибигуль Тулегенова". Марка посвящена выдающимся женщинам, внесшим значительный вклад в развитие культуры, передаёт BaigeNews.kz.
В церемонии гашения марки приняла участие Бибигуль Тулегенова – оперная певица и актриса, чьё творчество и педагогический талант внесли неоценимый вклад в культурное наследие страны.
Номинал марки - 450 тенге. Тираж - 10 000 штук.
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