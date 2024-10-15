Марку в честь Бибигуль Тулегеновой выпустили в Казахстане

"Казпочта" ввела в обращение почтовые марки серии "Памятные и юбилейные даты" на темы "150 лет Всемирному почтовому союзу" и "150 лет Всемирному почтовому союзу. Бибигуль Тулегенова". Марка посвящена выдающимся женщинам, внесшим значительный вклад в развитие культуры, передаёт BaigeNews.kz.

В церемонии гашения марки приняла участие Бибигуль Тулегенова – оперная певица и актриса, чьё творчество и педагогический талант внесли неоценимый вклад в культурное наследие страны.

Номинал марки - 450 тенге. Тираж - 10 000 штук.