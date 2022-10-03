Маркетплейс услуг в сфере занятости запустят в Казахстане

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В Казахстане планируют запустить онлайн-супермаркет услуг в сфере занятости, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения.

Онлайн-супермаркет запустят на базе Электронной биржи труда. Эта единая цифровая экосистема будет сопровождать граждан на их профессиональном пути: от выбора профессии до оформления трудовых отношений. На сегодняшний день в ней уже реализованы пять из шести основных составляющих будущего супермаркета услуг в сфере занятости.

Основной элемент – это единая цифровая площадка по трудоустройству Enbek.kz, которая консолидирует вакансии от 205 центров занятости, 44 частных агентств занятости и пять онлайн площадок по трудоустройству. На этой площадке граждане могут искать подходящие вакансии по направлениям, профессиям и навыкам, а работодатели – сотрудников, соответствующих их требованиям.

При этом найти работу или работника можно не только в Казахстане, но и в странах Евразийского экономического союза благодаря унифицированной системе поиска "Работа без границ", имеющей доступ к национальным информсистемам Армении, Беларуси, Кыргызстана и России.

"Через электронную биржу труда также можно легко получить государственные услуги в сфере занятости. В прошлом году 126 тысяч человек зарегистрировались в качестве безработного в онлайн формате. Через платформу можно подать заявления на получение социальной выплаты по потере работы, трудоустройство на субсидируемые рабочие места, на переселение в трудодефицитные регионы. В этом году данными госуслугами через электронную биржу труда воспользовались более 314,2 тысячи человек", – рассказал президент АО "Центр развития трудовых ресурсов" Даулет Аргандыков.

Также на её базе действует платформа онлайн обучения Skills Enbek – маркетплейс курсов по востребованным навыкам для населения. Обучение доступно для всех желающих как на русском, так и на казахском языках. На сегодняшний день уже размещено 157 курсов, при этом 103 из них бесплатны.

При этом порядка 124 тысяч человек уже прошли тот или иной курс и получили сертификат об освоении определённых навыков, который благодаря единой цифровой экосистеме будет автоматически отражен в сервисах по размещению резюме и оформлению трудовых отношений без каких-либо дополнительных усилий со стороны обучающегося-соискателя.

"Ещё одним новшеством в цифровой инфраструктуре занятости стала платформа HR Enbek – площадка по цифровому учёту трудового пути наёмных работников. Сегодня платформой пользуются около 272 тысяч работодателей, что охватывает 63 процента всех наемных работников в стране", – добавил Даулет Аргандыков.

С помощью портала можно заключать электронные трудовые договоры, таким образом, у работников автоматически формируется электронная трудовая книжка. Благодаря интеграции с информационными системами госорганов становится возможным автоматически формировать личные дела работников без необходимости сбора лишних документов и справок.

Платформа позволяет бизнесу эффективно вести электронное кадровое делопроизводство, сократить издержки и риски фальсификации данных при найме сотрудников.

Кроме того, для работодателей запущен сервис по анонимной самодиагностике на соблюдение требований трудового законодательства.

В министерстве отметили, что важным элементом цифровой экосистемы занятости также является платформа Business Enbek, которая реализована для полной автоматизации всех процессов получения государственных грантов на реализацию бизнес-идей: от подачи заявления до получения самого гранта. Вся документация оформляется в электронном формате. На текущий момент одобрено более 12 тысяч заявок. Всего до конца года планируется выдача 20 тысяч грантов.

"Вместе с тем мы осуществляем переход к цифровым центрам занятости, то есть будут оцифрованы все услуги в сфере занятости, оказываемые ранее в офлайн формате. Соискатели смогут получить индивидуальную консультацию и меры поддержки всеми доступными способами коммуникации с применением кейс-менеджмента. Это позволит повысить доступность и качество всего спектра госуслуг для населения", – подчеркнул Даулет Аргандыков.

В следующем году планируется запустить ещё один важный элемент – цифровой путеводитель по профессиям. Он станет своеобразным агрегатором информации по всем имеющимся профессиям на рынке труда, где каждый сможет узнать о том, что именно делает тот или иной специалист, какое образование для этого необходимо, размер средней заработной платы, какова потребность в таких кадрах на рынке труда. Это поможет тем, кто стоит перед выбором профессии и дальнейшей карьеры.