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Мария Севостьянова завоевала "серебро" чемпионата Азии по таеквондо

18 Мая, 14:39
АВТОР
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olympic.kz/ 18 Мая, 14:39
18 Мая, 14:39
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Фото: olympic.kz/

Во вьетнамском Дананге проходит заключительный соревновательный день чемпионата Азии по таеквондо. На вторую ступень пьедестала поднялась казахстанка Мария Севостьянова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Спортсменка завоевала серебряную медаль в весовой категории до 57 килограммов.

Мария успешно преодолела турнирную сетку, дойдя до финала. В главной схватке она уступила Ю Джин Ким из Южной Кореи. Севостьянова завершила ЧА на втором месте.

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