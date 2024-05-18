Мария Севостьянова завоевала "серебро" чемпионата Азии по таеквондо
18 Мая, 14:39
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18 Мая, 14:3918 Мая, 14:39
564Фото: olympic.kz/
Во вьетнамском Дананге проходит заключительный соревновательный день чемпионата Азии по таеквондо. На вторую ступень пьедестала поднялась казахстанка Мария Севостьянова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
Спортсменка завоевала серебряную медаль в весовой категории до 57 килограммов.
Мария успешно преодолела турнирную сетку, дойдя до финала. В главной схватке она уступила Ю Джин Ким из Южной Кореи. Севостьянова завершила ЧА на втором месте.