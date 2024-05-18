Мария Севостьянова завоевала "серебро" чемпионата Азии по таеквондо

Во вьетнамском Дананге проходит заключительный соревновательный день чемпионата Азии по таеквондо. На вторую ступень пьедестала поднялась казахстанка Мария Севостьянова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Спортсменка завоевала серебряную медаль в весовой категории до 57 килограммов.

Мария успешно преодолела турнирную сетку, дойдя до финала. В главной схватке она уступила Ю Джин Ким из Южной Кореи. Севостьянова завершила ЧА на втором месте.