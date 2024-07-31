Мария Дмитриенко не прошла в финал в соревнованиях по стендовой стрельбе на Олимпиаде

Мария Дмитриенко, выступающая на Олимпиаде в стендовой стрельбе, завершила второй квалификационный день в трапе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

После первой квалификации казахстанка занимала четвёртое место. Однако во второй день Дмитриенко не смогла удержать позицию и завершила отборочный раунд на десятом месте со 120 очками.

Напомним, в финал выходили шесть лучших спортсменок по итогам квалификации. Промежуточное первое место заняла испанка Мар Мольне - 123 очка.