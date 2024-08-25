Мария Бровкова завоевала "бронзу" чемпионата мира по гребле в Самарканде
Сегодня, 16:08
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Сегодня, 16:08Сегодня, 16:08
124Фото: Владислав Семенов
Мария Бровкова стала бронзовой призёркой чемпионата мира, который проходит в Самарканде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу дирекции развития спорта Министерства туризма и спорта РК.
Мария стала третьей казахстанкой в истории, завоевавшей медали на чемпионате мира по гребле.
Первый приз в копилку страны в 2005 году в этом виде спорта добыл Жомарт Сатыбалдин. Это была "бронза" гребле на каноэ на 200 метров.
А вторую медаль для Казахстана завоевал карагандинец Виктор Степанов в 2022 году. Он финишировал в тройке лучших в гонке на 200 метров на каноэ в канадском Дартмуте.
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