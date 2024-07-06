Марихуану в голубцах пытались передать в СИЗО в Астане

Девушка пыталась передать следственно-арестованному продукты питания с наркотиками. Теперь ей грозит от пяти до десяти лет лишения свободы, передаёт BaigeNews.kz.

Сотрудники оперативного отдела Учреждения №64 департамента уголовно-исполнительной системы по городу Астана обнаружили, что в голубцах спрятаны два свёртка из фольги с веществом тёмно-зелённого цвета. Экспертиза показала, что это марихуана весом 5,56 грамма.