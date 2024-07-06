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Марихуану в голубцах пытались передать в СИЗО в Астане

Сегодня, 20:36
АВТОР
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пресс-служба ДУИС Астаны Сегодня, 20:36
Сегодня, 20:36
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Фото: пресс-служба ДУИС Астаны

Девушка пыталась передать следственно-арестованному продукты питания с наркотиками. Теперь ей грозит от пяти до десяти лет лишения свободы, передаёт BaigeNews.kz.

Сотрудники оперативного отдела Учреждения №64 департамента уголовно-исполнительной системы по городу Астана обнаружили, что в голубцах спрятаны два свёртка из фольги с веществом тёмно-зелённого цвета. Экспертиза показала, что это марихуана весом 5,56 грамма. 

"По указанному факту Управлением полиции района Байконур Департамента полиции г.Астаны начато досудебное расследование по статье 297 части 1 Уголовного Кодекса РК(Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов) санкция которой предусматривает лишение свободы от 5 до 10 лет. В результате всесторонних принятых мер Департамента уголовно-исполнительной системы по городу Астане и его подведомственных подразделений, ликвидирован очередной канал поставки проникновения запрещенных предметов в учреждения.  Работа по установлению других каналов проникновения продолжается и находится на особом контроле", — отметил начальник ДУИС Астаны Даулет Рахимбеков. 

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