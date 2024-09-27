Марганцевую руду на сумму более 3 млрд тенге незаконно добыл житель области Улытау
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Житель области Улытау самовольно добывал марганцевую руду. Агентством по финансовому мониторингу завершено расследование и направлено в суд досудебное производство, передаёт BaigeNews.kz.
Как уточнили в АФМ, подозреваемый с 2020 по 2023 годы без каких-либо разрешительных документов организовал незаконную добычу руды из карьера "Восточный". Его действия подтверждены аэрокосмическими снимками, предоставленными АО "Қазақстан Ғарыш Сапары".
В ходе следствия установлено, что земельный участок, на котором расположен карьер, уполномоченными органами для недропользования не выдавался.
"Путём оформления фиктивных счетов-фактур подозреваемый легализовал незаконно добытую марганцевую руду и реализовывал на территории всей республики и в зарубежные страны. Установлен ущерб государству на сумму более миллиарда тенге. Объём незаконно добытой руды составляет 16 тысяч тонн на общую сумму более трёх миллиардов тенге. Наложен арест на движимое и недвижимое имущество подозреваемого на сумму 337 миллиона тенге", - уточнили в АФМ.
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