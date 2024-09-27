Марганцевую руду на сумму более 3 млрд тенге незаконно добыл житель области Улытау

Житель области Улытау самовольно добывал марганцевую руду. Агентством по финансовому мониторингу завершено расследование и направлено в суд досудебное производство, передаёт BaigeNews.kz.

Как уточнили в АФМ, подозреваемый с 2020 по 2023 годы без каких-либо разрешительных документов организовал незаконную добычу руды из карьера "Восточный". Его действия подтверждены аэрокосмическими снимками, предоставленными АО "Қазақстан Ғарыш Сапары".

В ходе следствия установлено, что земельный участок, на котором расположен карьер, уполномоченными органами для недропользования не выдавался.