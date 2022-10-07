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Kazinform.kz Сегодня, 13:30
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Фото: Kazinform.kz

Марату Шайхутдинову огласили приговор по делу о госизмене

Комитетом национальной безопасности завершено расследование уголовных дел по фактам разглашения государственных секретов, шпионажа и государственной измены, по которым ряд экс-чиновников получили длительные тюремные сроки, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ.

На сайте ведомства указано, что 21 сентября Специализированным межрайонным судом по уголовным делам города Астаны М.Шайхутдинов (экс-первый заместитель секретаря совета безопасности) признан виновным по ст.185 ч.3 УК РК (Незаконное собирание, распространение, разглашение государственных секретов) и приговорен к семи годам заключения с лишением права занимать должности на государственной службе.

Вина других фигурантов уголовного дела Л.Скаковского (по ст. 175 ч.1 УК - государственная измена) и О.Ждан (по ст. 176 УК - шпионаж) полностью доказана. Они приговорены к 11 годам 3 месяцам и 11 годам лишения свободы соответственно.

Данные о принадлежности иностранных спецслужб и иные сведения, в том числе по фигурантам уголовных дел, разглашению не подлежат, уточнили в КНБ.

Напомним, 28 марта Марат Шайхутдинов был освобожден от должности первого заместителя секретаря совета безопасности РК. На этой должности он проработал с 2015 года.

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#КНБ #приговор
Журналист
Сегодня, 13:30
277
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