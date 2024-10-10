Марат Кожаев принес присягу депутата Сената Парламента РК

Марат Кожаев принес присягу депутата Сената Парламента, передает BaigeNews.kz.

Спикер Сената Маулен Ашимбаев поздравил депутата с назначением и пожелал успехов в этой деятельности. А также отметил, что в соответствии с конституционными нормами вновь назначенный депутат должен принести присягу на заседании палаты.

"Клянусь верно служить народу Казахстана, укреплять целостность и независимость Республики Казахстан, строго подчиняться ее Конституции и законам, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности депутата", – сказал Марат Кожаев.

Маулен Ашимбаев выразил надежду, что труд депутата во имя интересов страны будет плодотворным.

Ранее распоряжением Главы государства Марат Кожаев был освобожден от должности первого заместителя Министра внутренних дел Республики Казахстан. А после Указом Президента назначен депутатом Сената Парламента.