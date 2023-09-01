Марат Карабаев освобожден от должности министра индустрии и инфраструктурного развития РК
Сегодня, 17:24
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Сегодня, 17:24Сегодня, 17:24
358Фото: primeminister.kz
Распоряжением Касым-Жомарта Токаева Марат Карабаев освобожден от должности должности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz.
"Карабаев Марат Каримжанович освобожден от должности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан"
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