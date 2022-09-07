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Марат Башимов избран председателем общественного совета Антикоррупционной службы
Директор Экспертного института европейского права и прав человека и член Национального совета общественного доверия при президенте РК Марат Башимов избран новым председателем общественного совета Антикоррупционной службы, передаёт BaigeNews.kz со сссылкой на Антикор.
Председателя совета переизбрали на внеочередном заседании. Ранее эту должность занимал председатель правления АО "Республиканская газета "Егемен Қазақстан" Дархан Кыдырали, который сложил с себя полномочия в связи с назначением на другую должность.
Наряду с этим Марат Башимов является председателем Комиссии по вопросам помилования и заместителем председателя экспертного совета Комиссии по правам человека при президенте Республики Казахстан.
Вновь назначенный председатель общественного совета поблагодарил коллег за оказанное доверие и сообщил о готовности продолжить работу по вопросам противодействия коррупции.
Также члены общественного совета призвали граждан не оставаться в стороне от борьбы с коррупцией и сообщать обо всех признаках коррупции в сall-центр Антикоррупционной службы по номеру 1424.
Марат Башимов окончил Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова по специальностям "юрист" и "историк, преподаватель истории", а также Высшую школу государственного управления – Шпайер в Германии.
Является кандидатом исторических наук, доктором юридических наук, профессором ВАК МОН РК.
В разные годы работал преподавателем в ЕНУ имени Л.Н. Гумилёва, заведующим секретариатом социально-культурного Комитета сената парламента РК, директором административно-правового департамента министерства образования Казахстана, заведующим сектором пресс-службы главы государства, начальником Академии финансовой полиции.
Сейчас является директором экспертного института Европейского права и прав человека, главным редактором республиканской юридической газеты "Человек и Закон", информационного портала "Infozakon.com", профессором КазГЮУ, ЕНУ имени Л.Н. Гумилева, а также Академии государственного управления при президента РК, высшей школы права "Эдилет", филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в Нур-Султане, членом Национального совета общественного доверия, заместителем председателя экспертного совета Комиссии по правам человека при президенте РК и членом Комиссии по правам человека при президенте Казахстана.
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