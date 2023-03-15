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Марат Ашим назначен начальником Службы протокола президента Сегодня, 10:52
182
Сегодня, 10:52
182

Марат Ашим назначен начальником Службы протокола президента

Распоряжением Главы государства Ашим Марат Кенжегалиулы назначен начальником Службы протокола Президента Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Ранее этот пост занимал Дмитрий Михно.

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#Марат Ашим #Служба протокола #назначение
BaigeNews.kz
Сегодня, 10:52
182
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