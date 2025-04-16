Казахстан и Узбекистан расширяют сотрудничество в сфере медиа. В рамках II Центрально-Азиатского медиафорума в Астане был подписан первый в истории меморандум о взаимодействии между двумя странами в области информации и массовых коммуникаций. Об этом сообщил начальник управления Агентства информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Узбекистана Марат Аитов, передаёт BaigeNews.kz.

По его словам, документ стал продолжением "Дорожной карты", подписанной год назад, и включает новые направления партнёрства. В частности, стороны договорились о совместном производстве медиаконтента — документальных фильмов, сериалов, детских и анимационных программ.

"Уже идут съёмки и переговоры между телерадиокомпаниями. Мы обмениваемся журналистами, проводим совместные тренинги для пресс-секретарей, организуем пресс-туры. Ранее наши журналисты побывали в Шымкенте, мы ждём ответный визит в Узбекистан. Ведётся комплексная работа", — отметил Аитов.

Важным элементом сотрудничества станет участие Узбекистана в наполнении контентом регионального телеканала "Жибек жолы", а также работа над более масштабным проектом — созданием общего телеканала Центральной Азии.

"Проект уже реализуется: вещание ведётся на восемь стран. Контент предоставляется на национальных языках и переводится для трансляции в странах региона. Кроме того, часть программ выпускается на английском языке — по примеру BBC и Euronews, чтобы донести голос Центральной Азии до международной аудитории", — сообщил Аитов.

Он подчеркнул, что формирование единого информационного пространства закреплено в стратегических документах, одобренных на ежегодных встречах лидеров стран Центральной Азии.

Отдельное внимание в выступлении спикера было уделено вызовам цифровой эпохи, в частности — вопросам регулирования искусственного интеллекта и deepfake-технологий.

"Сегодня фейки становятся всё более качественными: симулируются видео и аудиозаписи с голосами мировых лидеров. Это требует реакции не только на национальном, но и на региональном уровне", — сказал Аитов.

Он отметил, что страны Центральной Азии должны выработать единый подход к законодательному регулированию ИИ, по аналогии с уже принятым в ЕС законом об искусственном интеллекте.