Марат Ахметжанов объяснил назначение Ануара Кумпекеева на пост акима Кокшетау

Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов прокомментировал назначение Ануара Кумпекеева на должность акима Кокшетау, ответив на вопросы журналистов по поводу его предыдущих скандалов, связанных с дорогими покупками в период его работы акимом Павлодара, передает BaigeNews.kz.

Как отметил Ахметжанов, при назначении Кумпекеева на новый пост не было правовых препятствий. Он объяснил, что Кумпекеев был уволен из Павлодара по собственному желанию, и его профессиональные качества, в том числе опыт работы в сфере ЖКХ, сыграли ключевую роль в назначении.

"После аварий на ТЭЦ в Кокшетау имя Кумпекеева снова стало актуальным, и его кандидатуру начали изучать более подробно. В связи с тем, что мы начинаем строительство ТЭЦ в Кокшетау, мы приняли такое решение", - пояснил спикер.

Что касается инцидентов с дорогостоящими покупками, Ахметжанов отметил, что такие действия не были завершены, поскольку Кумпекеев отменил все соответствующие объявления. Он также подчеркнул, что Кумпекеев был молод, и возможно, что в прошлом он совершил ошибку.

Напомним, Ануар Кумпекеев возглавил акимат Павлодара в 2018 году. Его карьера на этом посту завершилась в 2019 году на фоне критики за попытки приобрести дорогую мебель для акимата. Позже его назначили акимом города Кокшетау.