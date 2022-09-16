open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2


скриншот из видео Сегодня, 00:11
155
Фото: скриншот из видео

Маралы попали в фотоловушку в Алматинской области

Игру молодых маралов зафиксировала фотоловушка в "Жонгар-Алатауском" национальном парке, передаёт BaigeNews.kz.

Необычайно красивое животное-крупное среди копытных, их вес может превышать 300 килограммов. Рога взрослых особей достигают до 120 сантиметров, масса до 12 килограммов.

В 2021 году численность маралов в "Жонгар-Алатауском" национальном парке составила 1700 голов, перепись текущего года будет проведена в октябре.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от @minecology_kz

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#Минэкологии #нацпарк
Сегодня, 00:11
155
Журналист
Наверх