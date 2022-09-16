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Маралы попали в фотоловушку в Алматинской области
Игру молодых маралов зафиксировала фотоловушка в "Жонгар-Алатауском" национальном парке, передаёт BaigeNews.kz.
Необычайно красивое животное-крупное среди копытных, их вес может превышать 300 килограммов. Рога взрослых особей достигают до 120 сантиметров, масса до 12 килограммов.
В 2021 году численность маралов в "Жонгар-Алатауском" национальном парке составила 1700 голов, перепись текущего года будет проведена в октябре.
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