Маракуйю на аквапонике вырастила павлодарская школьница

Фото: Pavlodarnews.kz

Восьмиклассница СОШ №21 Павлодара вырастила более 20 видов экзотических растений, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

В областном центре подвели итоги XХІI региональной научно-практической конференции школьников "Менің Отаным – Қазақстан".

Воспитанница экологического кружка BIOGREEN Дворца школьников им. М.Катаева Виктория Тюряхина выступала в возрастной группе старшего звена "Исследовательская работа". В этой секции принимали работы, содержащие результаты наблюдений, опытов, экспериментов, исследований.

Школьница подготовила научный проект "Выращивание экзотических растений".

"Виктория вырастила 27 видов экзотических растений, на созданном ею YouTube канале "Лесная Фея" она делится опытом их выращивания", – рассказали во Дворце школьников.

Восьмиклассница провела эксперимент по гидропонному выращиванию экзотического растения маракуйи на аквапонике лаборатории "Зеленых технологий". Тропическая лиана выросла почти до потолка и хорошо себя чувствует в керамзите, без почвы.