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Лента новостей

Pavlodarnews.kz Вчера, 23:14
464
Вчера, 23:14
464
Фото: Pavlodarnews.kz

Маракуйю на аквапонике вырастила павлодарская школьница

Восьмиклассница СОШ №21 Павлодара вырастила более 20 видов экзотических растений, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

В областном центре подвели итоги XХІI региональной научно-практической конференции школьников "Менің Отаным – Қазақстан".

Воспитанница экологического кружка BIOGREEN Дворца школьников им. М.Катаева Виктория Тюряхина выступала в возрастной группе старшего звена "Исследовательская работа". В этой секции принимали работы, содержащие результаты наблюдений, опытов, экспериментов, исследований.
 
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Школьница подготовила научный проект "Выращивание экзотических растений".
 
"Виктория вырастила 27 видов экзотических растений, на созданном ею YouTube канале "Лесная Фея" она делится опытом их выращивания", – рассказали во Дворце школьников.
 
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Восьмиклассница провела эксперимент по гидропонному выращиванию экзотического растения маракуйи на аквапонике лаборатории "Зеленых технологий". Тропическая лиана выросла почти до потолка и хорошо себя чувствует в керамзите, без почвы.
 

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#Павлодарская область #школьница
BaigeNews.kz
Вчера, 23:14
464
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