Марафонец Сарсенбай Котырашов пешком отправится из Казахстана в Китай
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Сарсенбай Котырашов отправляется пешком в Китай, путешествие в три тысячи километров он посвящает V Всемирным играм кочевников, передаёт передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на worldnomadgames.kz.
Данное мероприятие подготовлено совместно с республиканским общественным объединением "QazaqGeography" и Дирекцией по подготовке и проведению 5-х Всемирных игр кочевников.
Его экспедиция направлена на популяризацию богатой истории и культурного наследия кочевых народов Центральной Азии.
"Я посвящаю свой пеший поход предстоящим 5-м Всемирным играм кочевников. Я хочу, чтобы о богатой культуре и наследии кочевников, чьими потомками мы являемся, узнали во всем мире. Я планирую дойти до Китая через Алтай и Монголию", — заявил Котырашов перед отправлением.
Во время своего путешествия Сарсенбай Оспанулы будет знакомиться с культурой и традициями кочевых народов. Своими впечатлениями и открытиями он будет делиться через социальные сети и медиа.
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