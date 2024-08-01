Марафонец Сарсенбай Котырашов пешком отправится из Казахстана в Китай

Сарсенбай Котырашов отправляется пешком в Китай, путешествие в три тысячи километров он посвящает V Всемирным играм кочевников, передаёт передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на worldnomadgames.kz.

Данное мероприятие подготовлено совместно с республиканским общественным объединением "QazaqGeography" и Дирекцией по подготовке и проведению 5-х Всемирных игр кочевников.

Его экспедиция направлена на популяризацию богатой истории и культурного наследия кочевых народов Центральной Азии.

"Я посвящаю свой пеший поход предстоящим 5-м Всемирным играм кочевников. Я хочу, чтобы о богатой культуре и наследии кочевников, чьими потомками мы являемся, узнали во всем мире. Я планирую дойти до Китая через Алтай и Монголию", — заявил Котырашов перед отправлением.

Во время своего путешествия Сарсенбай Оспанулы будет знакомиться с культурой и традициями кочевых народов. Своими впечатлениями и открытиями он будет делиться через социальные сети и медиа.