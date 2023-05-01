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Мир24 Вчера, 08:49
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Вчера, 08:49
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Фото: Мир24

Марафон в День единства народа Казахстана прошёл в Астане

В триатлон-парке собрались сотни любителей здорового образа жизни. В этом году День единства народа Казахстана отмечают по-спортивному. Впервые в честь праздника в Астане устроили массовый марафон.

 
 
 
 
 
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Публикация от Baigenews.kz (@baigenews)

 

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Журналист
Вчера, 08:49
105
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