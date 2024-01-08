Марафон добрых дел: коммунальщиков угостили чаем и баурсаками в Астане

Волонтёры в Астане раздали горячий чай и баурсаки работникам коммунальных служб, задействованных в снегоуборочных работах в ночное время, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата города.

Из-за обильных осадков коммунальщики столицы работают в усиленном круглосуточном режиме.

На дневную смену вышли более 1 700 единиц спецтехники и порядка 2 500 дорожных рабочих очищать улицы от снега. За прошедшие сутки из города вывезли свыше 37 тысяч кубометров снега, что составляет 2 802 грузовых рейсов.

На ночную смену на уборку снега вышли свыше 1 500 единиц спецтехники и порядка 400 дорожных рабочих.

Всем, кто сегодня занят в снегоуборочных работах, раздают баурсаки и горячий чай столичные волонтёры.

Подобными мероприятиями волонтёры охватывают все районы города.

"Спасибо волонтёрам, которые успевают заботиться о других, незнакомых им людях. Эта поддержка не может не радовать", - сказал один из дорожных рабочих.

С начала зимы из столицы вывезено 1 508 140 кубометров снега, или свыше 111 тысяч рейсов большегрузов.

Помимо раздачи горячего чая и бауырсаков, волонтёры оказывают помощь в уборке снега, развозят продуктовые корзины семьям из социально уязвимых слоёв населения, помогают рубить дрова пожилым горожанам.

Напомним, в столице стартовал Марафон добрых дел. Главная цель акции – предоставить волонтёрам и всем жителям возможность посильно помогать социально.