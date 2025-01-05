На видео попали манёвры водителя-нарушителя, который в колонне автомашин в сопровождении полиции двигался по трассе Астана – Щучинск, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает сайт polisia.kz, его действия зафиксировал на видео другой участник движения.

"4 января после очистки снега и запуска движения на участке дороги Астана – Щучинск полицией было принято решение сопровождать колонну автомобилей патрульным автомобилем для избежания ДТП. Несмотря на проведённый инструктаж, водитель ВМW, двигаясь в колонне, создавал аварийную ситуацию, неоднократно перестраивался и подвергал риску других участников дорожного движения, чем мог спровоцировать новое массовое ДТП. Все его действия попали на камеру", – указывается в сообщении.

Полиция задержала молодого водителя и составила административный протокол за нарушение правил маневрирования и создание аварийной ситуации. Материалы направлены в суд. Отмечается, что за создание аварийной ситуации предусмотрено лишение водительских прав.

Сообщалось, что 3 января 95 автомашин стали участниками массового ДТП на трассе Астана – Петропавловск. На дороге образовалась огромная пробка, трасса была перекрыта.

В ликвидации последствий массового ДТП были задействованы 152 человека и 68 единиц техники. Были эвакуированы 71 человек, в том числе 8 детей. Они были доставлены в пункты обогрева и обеспечены горячим питанием. Ещё 11 человек были спасены, из них 10 госпитализированы в районную больницу Макинска.

Более 200 машин в сопровождении патрульных машин были сопровождены в Астану.