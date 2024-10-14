Манул попал в фотоловушку в Карагандинской области

Редкий дикий кот манул попал в фотоловушку в каменистых массивах Шетского и Актогайского районов Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ассоциацию сохранения биоразнообразия Казахстана (АСБК).

С осени 2023 года в регионе работало 19 фотоловушек. За год только в двух из них зарегистрирован манул.

"Манулы попали лишь на две фотоловушки, так как большинство из них было установлено за пределами основного ареала, чтобы определить северную границу распространения манула в Карагандинской области. Вероятно, эта территория неудобна для манулов из-за обильного снега зимой", – пояснил научный сотрудник АСБК Илья Смелянский.

В Карагандинской области фотоловушки ежегодно фиксируют присутствие другого вида диких кошачьих - рыси. В объективы также попала каменная куница. Казахстанский архар зафиксирован в 17 из 19 ловушек. Оба животных занесены в Красную книгу Казахстана.

Для продолжения мониторинга распространения манула и других редких животных на территории Карагандинской области установлено 27 фотоловушек на следующий год.