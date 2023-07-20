Манты с гашишем пытались доставить в СИЗО Астаны

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Сотрудники режимного и оперативного отделов учреждения № 64 (следственный изолятор) при досмотре продуктовой передачи следственно-арестованному, содержащемуся в учреждении, обнаружили вещество растительного происхождения со специфическим запахом. Пытались передать вещество в пакете с едой, а именно в мантах, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Факт зафиксирован на стационарное видеонаблюдение, а также на носимый видеорегистратор. Согласно заключению судебно-химической экспертизы, изъятое вещество является гашишем весом 3,19 грамм. По данному факту вызвана следственно-оперативная группа УП района Байконыр, факт зарегистрирован в КУИ. В отношении гражданина А. избрана мера пресечения – подписка о невыезде.