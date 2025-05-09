В апреле стоимость маникюра в Казахстане прибавила 4,4% к марту, что стало самыми заметными месячными темпами по крайней мере с начала 2011-го, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на DATA Hub.

Педикюр дорожает ещё заметнее – сразу на 8,2% по стране. Здесь история наблюдений только с начала 2021 года, текущие темпы – самые серьёзные за все это время.

В обоих случаях особо серьёзный скачок произошёл в Алматы: по маникюру получилось +21,1% к марту, по педикюру отражено и вовсе +42,9%. Именно по апрелю в основном определилась годовая динамика в городе: +23,1% и +48% соответственно. Кстати, в целом по РК маникюр за год подорожал на 19%, педикюр – на 19,8%.

Одновременно статистика показывает продолжающееся сокращение импорта средств для маникюра/ педикюра. По итогам 2024 года объемы упали вполовину и в тоннах, и в долларах, а по итогам двух месяцев 2025 года физические объемы снижаются г/г на 29%, сумма – на 61%.