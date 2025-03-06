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Мангистауцы собираются поставить мировой рекорд

Анонс на 22 марта.

Сегодня, 14:45
АВТОР
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Pixabay Сегодня, 14:45
Сегодня, 14:45
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Фото: Pixabay

22 марта на берегу Каспийского моря пройдет фестиваль "Kazakh Record", который познакомит мир с национальной одеждой и традициями казахского народа. Таким образом, мангистауцы планируют войти в Книгу рекордов Гиннеса, передаёт BaigeNews.kz.

Для регистрации казахской национальной одежды в книге Гиннеса члены международной комиссии специально приедут в Актау. Ожидается, что в фестивале примут участие более 5 тыс человек.

Условия участия:

  • В фестивале могут принять участие все желающие старше 16 лет;
  • Участникам необходимо зайти на сайт http://kazakhrecord.kz/, оплатить регистрационный взнос в размере 362 тенге и заполнить специальную форму;
  • После регистрации организаторы предоставят персональный номер до 20 марта;
  • 22 марта с 9:00 до 10:30 необходимо прибыть в указанное место в национальном костюме согласно каталогу;
  • Церемония установления рекорда начнется в 10:30 утра. Все участники получат специальный браслет.

Адрес:

  • Актау, 15-й микрорайон, напротив дома 68, набережная.

На фестивале будут представлены традиционные казахские головные уборы:

  • Такия – цилиндрический головной убор, украшенный орнаментом и национальными мотивами.
  • Бөрік -головной убор для мужчин и женщин, изготавливаемый из бархата и овчины, который носят в холодную погоду.
  • Саукеле – самый красивый и высокий головной убор для девушки, которая собирается выйти замуж. Внешняя часть украшена серебром и драгоценными камнями.
  • Кимешек — традиционный женский головной убор, часто предназначенный для женщин в возрасте.
  • Шаль — национальный предмет одежды, изготавливаемый из белой ткани, который надевают на плечи.

Фестиваль "Kazakh Record" направлен на популяризацию казахского национального костюма, его богатой культуры и исторического наследия. Помимо пропаганды национальных ценностей, данное мероприятие пробуждает патриотический дух молодежи и способствует передаче казахских обычаев и традиций из поколения в поколение.

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