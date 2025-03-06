22 марта на берегу Каспийского моря пройдет фестиваль "Kazakh Record", который познакомит мир с национальной одеждой и традициями казахского народа. Таким образом, мангистауцы планируют войти в Книгу рекордов Гиннеса, передаёт BaigeNews.kz.

Для регистрации казахской национальной одежды в книге Гиннеса члены международной комиссии специально приедут в Актау. Ожидается, что в фестивале примут участие более 5 тыс человек.

Условия участия:

В фестивале могут принять участие все желающие старше 16 лет;

Участникам необходимо зайти на сайт http://kazakhrecord.kz/, оплатить регистрационный взнос в размере 362 тенге и заполнить специальную форму;

После регистрации организаторы предоставят персональный номер до 20 марта;

22 марта с 9:00 до 10:30 необходимо прибыть в указанное место в национальном костюме согласно каталогу;

Церемония установления рекорда начнется в 10:30 утра. Все участники получат специальный браслет.

Адрес:

Актау, 15-й микрорайон, напротив дома 68, набережная.

На фестивале будут представлены традиционные казахские головные уборы:

Такия – цилиндрический головной убор, украшенный орнаментом и национальными мотивами.

Бөрік -головной убор для мужчин и женщин, изготавливаемый из бархата и овчины, который носят в холодную погоду.

Саукеле – самый красивый и высокий головной убор для девушки, которая собирается выйти замуж. Внешняя часть украшена серебром и драгоценными камнями.

Кимешек — традиционный женский головной убор, часто предназначенный для женщин в возрасте.

Шаль — национальный предмет одежды, изготавливаемый из белой ткани, который надевают на плечи.

Фестиваль "Kazakh Record" направлен на популяризацию казахского национального костюма, его богатой культуры и исторического наследия. Помимо пропаганды национальных ценностей, данное мероприятие пробуждает патриотический дух молодежи и способствует передаче казахских обычаев и традиций из поколения в поколение.