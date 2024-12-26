Мангистаусцы проводили в аэропорту граждан Азербайджана
Среди улетевших как пострадавшие, так и члены официальной делегации.
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14 граждан Азербайджана, пострадавших в авиакатастрофе, и 20 членов делегации из Баку, прибывшие вчера в Актау, вернулись на родину. Среди них два бортпроводника и один ребёнок. Они получили необходимое лечение в больнице и после того, как их состояние стабилизировалось, выехали в Баку, передаёт BaigeNews.kz.
В проводах пострадавших приняли участие заместитель акима Мангистауской области Тлеген Абишев, аким Актау Абилкаир Байпаков, члены Ассамблеи народа Казахстана, аксакалы, молодёжь и представители общественности.
Мангистаусцы выразили тёплые пожелания и поддержку братской стране.
В Мангистауской областной многопрофильной больнице остались шесть пострадавших. Из них, 4 человека находятся в тяжелом состоянии, 2 - в состоянии средней степени тяжести. Пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Для установления причины авиакатастрофы в Актау работает правительственная комиссия под руководством вице-премьер-министра Каната Бозумбаева.
Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай отметил, что государство оказывает всю необходимую поддержку пострадавшим.
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