Мангистаусцы проводили домой выживших в авиакатастрофе граждан Кыргызстана
Состояние всех троих пациентов стабильное.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Трое граждан Кыргызстана, пострадавших в авиакатастрофе под Актау: Тилек Осмонов, Эрлан Джунушуалиев и Ринат Асанов, выписанные вчера из реанимационного отделения, вылетели домой в сопровождении близких родственников, приехавшими в Мангистау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата области.
"Пациентам оказали необходимую медицинскуя помощь в Мангистауской областной больнице. На сегодняшний день состояние всех троих граждан Кыргызстана стабильное. В проводах из аэропорта пострадавших в авиакатастрофе принял участие заместитель акима Мангистауской области Аббат Урисбаев", — сообщили в акимате.
В настоящее время трое граждан Азербайджана, пострадавших в авиакатастрофе, находятся на лечении в реанимационном отделении Мангистауской областной многопрофильной больницы.
Тем временем, в Актау продолжает работу Правительственная комиссия по установлению причины аварии.
Напомним, самолёт азербайджанской авиакомпании потерпел крушение 25 декабря под Актау. Воздушное судно выполняло рейс из Баку в Грозный. На борту было 67 человек, включая экипаж. 38 человек погибли, в том числе шесть казахстанцев. Выжить удалось 29 пассажирам, 27 из них были доставлены в Мангистаускую областную больницу. Врачи сообщили, что состояние шестерых "тяжёлых" пострадавших стабилизировалось.
В Азербайджане объявлен траур. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования главе Азербайджана.
В Азербайджане звания Национальных героев страны посмертно присвоены погибшим пилотам Игорю Кшнякину и Александру Кальянинову, а также бортпроводнице Хокуме Алиевой. Выживших бортпроводников Зульфугара Асадова и Айдан Рагимли отметили орденом "Рашадат" 1-й степени.
В Казахстане указом Президента государственными наградами отметили казахстанцев, которые проявили мужество при спасении пассажиров разбившегося самолёта. Среди награжденных сотрудники МЧС, медики, полицейские, работники электросетевой компании и международного аэропорта города Актау.
Самое читаемое
- В 2025 году рынок недвижимости Казахстана ожидают большие изменения
- Казахстанский военный первым пришёл на помощь выжившим в авиакатастрофе: героя нашли по фото
- В 2025 году ветеринары ВКО получат новую технику и прибавку к зарплате
- Крушение самолёта в Актау: погибшую из Костаная похоронят 29 декабря
- Путин принёс извинения Алиеву за крушение самолёта близ Актау