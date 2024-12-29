Трое граждан Кыргызстана, пострадавших в авиакатастрофе под Актау: Тилек Осмонов, Эрлан Джунушуалиев и Ринат Асанов, выписанные вчера из реанимационного отделения, вылетели домой в сопровождении близких родственников, приехавшими в Мангистау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата области.

"Пациентам оказали необходимую медицинскуя помощь в Мангистауской областной больнице. На сегодняшний день состояние всех троих граждан Кыргызстана стабильное. В проводах из аэропорта пострадавших в авиакатастрофе принял участие заместитель акима Мангистауской области Аббат Урисбаев", — сообщили в акимате.

В настоящее время трое граждан Азербайджана, пострадавших в авиакатастрофе, находятся на лечении в реанимационном отделении Мангистауской областной многопрофильной больницы.

Тем временем, в Актау продолжает работу Правительственная комиссия по установлению причины аварии.

Напомним, самолёт азербайджанской авиакомпании потерпел крушение 25 декабря под Актау. Воздушное судно выполняло рейс из Баку в Грозный. На борту было 67 человек, включая экипаж. 38 человек погибли, в том числе шесть казахстанцев. Выжить удалось 29 пассажирам, 27 из них были доставлены в Мангистаускую областную больницу. Врачи сообщили, что состояние шестерых "тяжёлых" пострадавших стабилизировалось.

В Азербайджане объявлен траур. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования главе Азербайджана.

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