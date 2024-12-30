Мангистаусцы проводили домой последних пострадавших в авиакатастрофе пациентов
Врачи предприняли всё возможное, чтобы спасти их жизни.
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Руководители Мангистауской области, врачи и спасатели специальным самолётом отправили на родину троих граждан Азербайджана, пострадавших в авиакатастрофе и находившихся в течение шести дней на лечении в реанимационном отделении, передаёт BaigeNews.kz.
Лейла Омарова, Муслимат Сираджова и Хафизат Халаева, которые с 25 декабря находились в областной многопрофильной больнице, были доставлены домой спецбортом из Азербайджана. Динамика состояния всех троих не ухудшилась. Один пациент отключен от механической вентиляции, вазопрессора и медикаментозной седации. У двоих других пострадавших доза вазопрессора была снижена до минимальных доз.
Врачи предприняли всё возможное, чтобы спасти их жизни.
Врачи Мангистауской области очень рады, что все 29 граждан благополучно добрались домой.
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