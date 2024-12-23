По итогам 2024 года социально-экономическое развитие Мангистауской области было стабильным, а основные макропоказатели демонстрируют положительные результаты, передаёт BaigeNews.kz.

Основными направлениями развития региона являются перерабатывающая промышленность, туризм, транспорт и логистика, малый и средний бизнес, а также агропромышленный комплекс. В целях придания нового импульса устойчивому развитию этих направлений проводится работа по привлечению инвестиции в регион. За последние пять лет в региона инвестировано 4 трлн тенге. В 2024-2026 годах в различных отраслях экономики запланирована реализация 42 инвестиционных проекта с общей инвестиционной стоимостью 666 млрд тенге. Из них, за 11 месяцев текущего года запущено 14 проектов на сумму 36 млрд тенге, в результате открыто 435 новых постоянных рабочих мест.

Устойчивые темпы роста сохраняются в обрабатывающей промышленности. Доля в общем объеме производства отрасли 5 лет назад составляла 2,8%, а сейчас этот показатель на уровне 6,2%, наблюдается рост на 9,0%.

Сельскохозяйственный сектор региона также набирает обороты. По сравнению с прошлым годом, в 2024 году с ростом на 24,5% произведено продукции на 34,5 млрд тенге. Из них, объем производства продукции в животноводстве увеличился на 31,2%. Привлечены 4 млрд тенге, введен в эксплуатацию склад хранения продуктов питания.

В 2025 году планируется реализовать проекты по строительству тепличного комплекса, производству яиц и мяса птицы стоимостью 3,5 млрд тенге. Кроме того, в качестве пилотного проекта в Каракиянском районе было посажено 3300 саженцев оливковых деревьев. Если ожидаемый результат будет достигнут, данный проект планируется развивать дальше.

В регионе доступны все виды наземного, морского и воздушного сообщения. Нынешняя цель – рационально использовать существующие возможности и дальше развивать потенциал транспорта и логистики. 97% дорог местного значения находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. В этом году на 215 км местных автодорог ведутся 2 строительства и 10 работ по реконструкции.

С начала года объем перевалки грузов через порты Актау, Курык и Северный терминал составил 6,8 млн тонн, увеличившись на 3,4%. Перевалка фидерных грузов достигла 52,3 тыс. контейнерных единиц, рост составил 2,5 раза.

В 2024-2026 годах планируется модернизировать 44 километра магистральных теплосетей, чтобы обеспечить жителей Актау качественными коммунальными услугами. В этом году в рамках 1-го этапа проекта полностью заменены 11,5 километров изношенных тепловых труб. В целях постепенного решения проблемы питьевого водоснабжения Мангистауской области до 2025 года планируется реализовать 10 проектов общей мощностью опреснения воды 140,5 тыс. кубометров.

После 30-летнего перерыва в Мангистау началось развитие профессионального рыболовства. Для возрождения данного вида экономики, которое быстро развивалось в советское время, а затем остановилась, был привлечен ряд инвесторов. Сегодня закуплены современные суда для рыболовства на Каспии. Еще четыре судна будет приобретены в следующем году. Таким образом, в 2025 году планируется выловить в море до 20 тысяч тонн рыбы.



За 11 месяцев 2024 года субъекты, работающие в сфере малого и среднего бизнеса, произвели продукции на 1 трлн тенге. В этом году в рамках единой комплексной программы поддержки бизнеса выделено 17,5 млрд тенге. За счет этих средств был поддержан 1231 проект и сохранено 411 рабочих мест. Также открывается 373 новых рабочих места.

В этом году в Мангистау посетили 215 тысяч туристов из зарубежных стран и регионов Казахстана. Это на 20% больше по сравнению с прошлым годом. Объем оказанных услуг в сфере туризма увеличился на 40%, составив 6,6 млрд тенге.

Положительные изменения есть и в сфере образования. В этом году в Мангистауской области сданы в эксплуатацию 4 школы на 4800 мест, открыты 14 частных общеобразовательных учреждении на 6510 мест. В рамках национального проекта "Комфортная школа" ведется строительство 13 школ.

Также на 100% обновился городской автобусный парк Актау. В этом году в Мангистау за счет лизингового финансирования планируется приобрести 120 автобусов, работающих на метановом топливе. На сегодняшний день в регион доставлено 70 автобусов, а поставка оставшихся 50 единиц ожидается в феврале следующего года.