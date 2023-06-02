Мангистауская область в 2023 году планирует принять более 320 тысяч туристов

Фото: Пресс-служба акимата Мангистауской области

Мангистаускую область в 2022 году посетили более 310 тысяч туристов из-за рубежа и регионов страны. Это на 6% больше, чем в предыдущем году, передаёт BaigeNews.kz. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций рассказал аким Мангистауской области Нурлан Ногаев.

Объем оказанных услуг в сфере туризма в регионе составил 11,5 миллиарда тенге (рост - в 1,6 раза).

"Значение развития туристической отрасли региона растет с каждым годом. Это также можно увидеть в положительной динамике в отрасли. Развитие туризма напрямую зависит от транспортной инфраструктуры. Создаются все условия для прибытия туристов воздушным транспортом. Сегодня при поддержке правительства самолеты совершают 110 авиарейсов в неделю в 24 направлениях по международным и внутренним маршрутам, в том числе 45 авиарейсов в 16 направлениях в страны дальнего и ближнего зарубежья", - сообщил аким региона.

С начала года количество перевезенных пассажиров "международным аэропортом Актау" увеличилось на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, достигнув 407 490 пассажиров.

Так, в рамках развития курортных зон в 2022 году местными инвесторами реализовано 4 проекта. В результате создано более 80 новых рабочих мест с привлечением более 1,1 миллиарда тенге инвестиций.

1. Строительство визитного центра "Сартас" КЗ " Нефтемаш"

2. База отдыха "Фламинго Резорт" (ТОО "Фламинго")

3. Глэмпинг Teniz Village (ТОО "Techno west ltd")

4. База отдыха "AURA" (ТОО "Алека")