Мангистауская, Абай, Туркестанская и Павлодарская области названы лучшими по притоку инвестиций

Вице-министр нацэкономики РК Азамат Амрин предоставил отчет об итогах социально-экономического развития за первые восемь месяцев этого года, передаёт BaigeNews.kz.

Сообщается, что по итогам января-августа темпы роста экономики Казахстана составили 4,9%. В том числе рост в реальном секторе составил 4,4%, а в сфере услуг – 4,8%.

Отмечается, что по всем основным отраслям отмечается положительная динамика, при этом наибольший рост демонстрируют строительство, торговля, а также информация и связь.

По данным министра нацэкономики, темп роста инвестиций в основной капитал составил 12,2%.

"Приток инвестиций вырос в транспорте и складировании – на 49%, образовании – на 31,9%, торговле – на 30,1%, сельском хозяйстве – на 20,7%, а также в промышленности – на 8,5%, в т.ч. в горнодобывающей промышленности – на 5,7%. В региональном разрезе наилучшие показатели отмечаются в Мангистауской, Абай, Туркестанской и Павлодарской областях", - сказал Азамат Амрин.

Сообщается, что, по предварительным итогам в январе-июле 2023 года, внешнеторговый товарооборот вырос на 5,7% и составил 79,5 миллиарда долларов. Экспорт составил 44,8 миллиарда долларов. При этом экспорт обработанных товаров составил 14,2 миллиарда долларов. Импорт товаров составил 34,7 миллиарда долларов. В целом, положительный торговый баланс составил 10 миллиардов долларов.

По данным доклада, обрабатывающая промышленность сохраняет положительные темпы роста. Объем производства вырос на 3,1%. Положительный рост зафиксирован в 15 регионах. Наибольшее увеличение отмечается в городе Алматы, Западно-Казахстанской, Костанайской областях, в области Абай. В разрезе отраслей обрабатывающей промышленности обеспечен рост производства в машиностроении на 28,1%, в том числе в автомобилестроении – на 42,2% и производстве электрооборудования – на 34,3%.

"Кроме того, рост зафиксирован в следующих отраслях: производство продуктов питания – на 4%, химической промышленности – на 3,1%, металлических изделий – на 6,4%, напитков – на 5,4%, пластмассовых изделий – на 7,5% и легкой промышленности – на 19,8%", - сообщил Азамат Амрин.

Сообщается, что объем производства в горнодобывающей промышленности увеличился на 4,3%. При этом добыча нефти выросла на 6,6%, добыча газа – на 3,2%, добыча прочих полезных ископаемых – на 13,6%, услуги в горнодобывающей промышленности – на 1,8%. Добыча металлических руд снизилась на 1,2%, добыча угля – на 5,5%. Объем выполненных строительных работ увеличился на 11,4%.

"Положительная динамика зафиксирована в 18 регионах, при этом наибольш"", - отметил Азамат Амрин.

Отмечается, что за январь-август введено 10 миллионов квадратных метров жилья, что на 13% больше показателя соответствующего периода прошлого года. Самые высокие показатели ввода жилья наблюдаются в областях Улытау и Абай, а также в городах Астана и Алматы.

"В сельском хозяйстве объем валового выпуска увеличился на 0,3%. Положительный рост производства в отрасли зафиксирован в 15 регионах. Наибольший рост показали Мангистауская, Восточно-Казахстанская, Костанайская области и область Абай", - сообщил Амрин.

Также сообщается, что для обеспечения дальнейшего роста экономики центральным и местным исполнительным органам предлагается сконцентрироваться на следующих мерах: