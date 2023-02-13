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Мангистау показал отрицательную рентабельность в земледелии
Показатели уровня доходности сельхозпредприятий в разрезе регионов сильно отличаются, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.
По данным проекта по мониторингу экономики Казахстана, самая высокая рентабельность в земледелии была зафиксирована на территориях, где всегда отмечались высокий бонитет почвы и достаточный уровень осадков. Это Восточно-Казахстанская (92,8 процента) и Костанайская (54,9 процента) области.
Тяжелее всего выращивать полезные культуры, по мнению специалистов, в Мангистауской и Жамбылской областях. Там показатели рентабельности и вовсе были отрицательными: минус 54,9 процента и минус 9,9 процента соответственно.
Мангистауская область не подходит для разведения скота из-за своего резко континентального сухого климата. Фермеры здесь держат скот, фактически работая в убыток (минус 12,1 процента). Плюсовая, но всё-таки низкая доходность наблюдалась у скотоводов соседней Атырауской области (плюс 5,8 процента).
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